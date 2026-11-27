Washington “tiene una responsabilidad con su población”, resaltó Sheinbaum.

El Gobierno de México presentó una queja formal ante el embajador de EE.UU. en el país, Ronald Johnson, por la línea telefónica lanzada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) para recibir información anónima sobre presuntos cómplices del Cártel de Sinaloa.

Así lo indicó este 27 de noviembre la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia de prensa matutina desde el Palacio Nacional, donde pidió “respetar a México”.

“¿Quién distribuye el fentanilo y otras drogas? ¿Quién lo vende? ¿Dónde se lava ese dinero? Eso es algo que ellos tienen que resolver (…) no puede ser esta visión de que la responsabilidad está en México”, enfatizó.

La mandataria afirmó que México asume la “responsabilidad” que le corresponde y colabora para que no lleguen drogas a EE.UU., pero reiteró que su país vecino debe cumplir su labor, que es “muy importante”.

“EE.UU. tiene una responsabilidad con su población, que es la atención del consumo de drogas y también la parte que tiene que ver con la detención de los cárteles de droga que operan en EE.UU.”, subrayó Sheinbaum.

¡SHEINBAUM RESPONDE A LA DEA! Califica de injerencia la nueva línea de denuncias…

¿Qué pasó?

Terry Cole, director de la DEA, publicó el 25 de noviembre el controvertido mensaje en el que invitó a denunciar a “funcionarios corruptos que brindan apoyo material” a estos grupos; y a redes criminales y personas que lavan dinero para financiar el narcoterrorismo.

En su mensaje, Cole nombró a medios y periodistas opositores al Gobierno de Sheinbaum y anunció que al día siguiente lanzaría una convocatoria similar para el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que finalmente no ocurrió porque hasta el 27 de noviembre no había escrito ninguna publicación con esta información.

En el medio, el 26 de noviembre, Sheinbaum, criticó duramente a la DEA por este tipo de estrategias. “Es evidente que es un asunto de injerencia”, denunció en una conferencia de prensa en la que advirtió que la agencia debería investigar primero la corrupción que existe en su nación.