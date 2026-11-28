Jacqueline Yolanda Robinson habría utilizado débitos electrónicos ACH durante más de tres años para desviar fondos de su vecino hacia cuentas personales y pago de servicios.

Una mujer de 56 años, identificada como Jacqueline Yolanda Robinson, fue arrestada en West Palm Beach, Florida, tras ser acusada de sustraer más de 650.000 dólares de la cuenta bancaria de un vecino mayor de 65 años. La víctima había cubierto años atrás parte de los gastos hospitalarios de Robinson cuando ella padecía cáncer.

La imputada permanece bajo custodia policial con una fianza fijada en 150.000 dólares. De acuerdo con registros judiciales expuestos por el diario Palm Beach Daily News, la investigación policial le atribuye un esquema continuado de detracciones bancarias no autorizadas que operó por más de tres años.

Modalidad del fraude y volumen de transacciones

La pesquisa dio inicio el 9 de octubre de 2026, cuando la víctima acudió a la Policía de Palm Beach al detectar la salida no autorizada de más de 200.000 dólares a través de 218 movimientos bancarios efectuados en lo que va de año. Sin embargo, la documentación financiera obtenida por los investigadores determinó que las extracciones comenzaron en agosto de 2023.

Según el informe policial, Robinson habría empleado débitos ACH (sistema de transferencias electrónicas entre bancos de EE. UU.), para los cuales se requiere únicamente el número de ruta de la institución financiera y el número de cuenta. Los detectives calcularon que el monto total desviado hasta el bloqueo de la cuenta en octubre asciende a 652.350 dólares (mientras que la declaración jurada citada por la cadena local WPBF señala una cifra de 598.071 dólares). Los fondos habrían sido derivados hacia cuentas a nombre de la acusada y de su difunta madre.

Destino de los fondos y relación previa

La reconstrucción financiera reveló que el dinero robado cubrió cerca del 90 % de los cargos en tarjetas de crédito a nombre de Robinson, asociadas a compras en cadenas como Home Depot, CVS y Walmart. Asimismo, se abonaron facturas de la empresa eléctrica Florida Power & Light y alquileres de almacenes en West Palm Beach.

El denunciante relató que Robinson era amiga de su hijo y que, pese al distanciamiento con los años, solía emitirle cheques de ayuda por sus dificultades económicas, llegando a hacerse cargo de una de sus hospitalizaciones por cáncer.

Cargos formales y situación procesal

La Fiscalía acusó formalmente a Robinson de fraude organizado, hurto mayor a persona mayor de 65 años (superior a USD 100.000), uso fraudulento de datos de identificación y manipulación de pruebas. Este último cargo fue sumado luego de que la mujer presuntamente apagara su teléfono móvil mientras los detectives intentaban extraer evidencia digital durante un allanamiento a su vivienda.

Las autoridades precisaron que el expediente continúa abierto y que los cargos constituyen una acusación formal, manteniendo Robinson su presunción de inocencia mientras se desarrolla el juicio.