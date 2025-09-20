‘Influencer’ de 26 años muere solo 2 días después de haberse casado

La muerte de una mujer de 26 años ha conmocionado a los habitantes de Sarajevo, capital de Bosnia y Herzegovina, ya que ocurrió de manera repentina y solo dos días después de la boda de la joven, recogen este jueves medios locales.

Se trata de Adna Rovcanin-Omerbegović, quien era una usuaria muy activa de la red social TikTok, donde subía videos de su vida, además de ser propietaria de un salón de belleza en Sarajevo. Según los reportes, la ‘influencer’ se casó el pasado sábado en un hotel de la capital.

Después de la celebración nupcial, la mujer sufrió un súbito malestar, por lo que fue trasladada de urgencia a un hospital, donde falleció este lunes tras entrar en coma. No se brindó más información sobre las causas exactas de su muerte.

Los restos de Rovcanin-Omerbegović fueron enterrados en un cementerio del municipio de Bare, cerca de Sarajevo. A la ceremonia asistieron familiares y amigos de la mujer, así como ciudadanos profundamente conmovidos por su fallecimiento.