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Informan robo de obras de arte millonarias en menos de tres minutos en Italia

Los ladrones lograron extraer cuadros de Renoir, Cézanne y Matisse de una de las colecciones privadas más importantes del país y la Unión Europea.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

El edificio de la Fundación Magnani Rocca en la provincia de Parma (Italia).

El edificio de la Fundación Magnani Rocca en la provincia de Parma (Italia).

La Fundación Magnani Rocca, en la provincia de Parma (Italia), fue víctima del robo de tres obras de arte magistrales valoradas en millones de dólares y pertenecientes a los maestros Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne y Henri Matisse, informan medios locales este domingo.

Los ladrones entraron forzando una puerta de la sede la noche del 22 al 23 de marzo. Se llevaron ‘Les Poissons’ (‘Los peces’), de Renoir; ‘Naturaleza muerta con cerezas’, de Cézanne; y la ‘Odalisca en una terraza’, de Matisse. La banda, aparentemente estructurada y organizada, actuó en menos de tres minutos y sus integrantes iban encapuchados.

La prensa del lugar indica que los perpetradores tenían intención de robar otros cuadros, pero las alarmas se activaron, obligándolos a huir sin hacerlo. La Fundación agradeció la rápida intervención de la seguridad interna y de las fuerzas del orden.

Las autoridades italianas investigan el caso y disponen de imágenes del sistema de videovigilancia. La Fundación Magnani Rocca, conocida como la Villa de las Obras Maestras, alberga una de las colecciones privadas más importantes de Italia y de toda la Unión Europea.

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