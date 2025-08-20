20 agosto, 2025
LA JORNADA

Katy Perry sufre una aparente descarga eléctrica en pleno concierto (VIDEO)

Redaccion Central

La cantante estadounidense, que ya había protagonizado otros incidentes en su actual gira, recibió lo que parece ser una descarga durante una actuación en EE.UU.

Katy Perry, sobre el escenario del Madison Square Garden de Nueva York, EE.UU., el 11 de agosto de 2025.

La cantante estadounidense Katy Perry, de 40 años, sufrió el lunes lo que parece ser una descarga eléctrica en pleno concierto, en el marco de su gira ‘The Lifetimes Tour’.

Este hecho ocurrió cuando la artista se elevaba en una estructura metálica de estética robótica, momento en el que recibió una sacudida que la dejó inmovilizada durante algunos segundos antes de poder continuar la actuación, según reportó Vulture.

El video de este incidente, que transcurrió mientras la artista ofrecía un concierto en Carolina del Norte (EE.UU.), fue subido poco después a las redes.

Aunque no hay confirmación oficial sobre si fue realmente una descarga eléctrica, las imágenes muestran claramente un movimiento involuntario de su cuerpo y por eso muchos interpretaron que esa fue la causa.

El incidente no es aislado: en julio, en San Francisco, una estructura con forma de mariposa se desajustó mientras la artista sobrevolaba al público, generando un sobresalto generalizado, reportó CBS. En este otro caso los videos captaron a Perry sosteniéndose como pudo, con los asistentes conteniendo el aliento. De hecho, en otros conciertos de la actual gira, la artista ha tenido más percances.

