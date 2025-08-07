Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

La más pequeña del clan Kardashian se animó a decir algunas frases del idioma hablado por más de 500 millones de personas en el mundo.

“Hola, me llamo Kylie. Mi nombre es Kylie Jenner”, son las palabras en español de la menor de las hermanas Kardashian que han causado furor en las redes.

Y es que la modelo y empresaria de 27 años subió a sus redes un video hablando unas pocas palabras en español venezolano, lo que ha generado millones de visualizaciones y likes.

En el corto clip en el que se muestra a sus seguidores con un atuendo compuesto por un top y unas mallas cortas se presenta en español y continúa diciendo: “Este es mi nuevo Kylie ‘outfit’ y está arrechísmo, ¿no?”, mientras chasquea sus dedos y mira con picardía a la cámara. A su lado se encuentra el maquillador profesional Ariel Tejada que la va ayudando a expresarse en español.

“Arrechísimo” es el superlativo del adjetivo coloquial arrecho que tiene múltiples connotaciones en algunas países de América Latina. En este caso, Jenner lo empleó de la forma que se hace en Venezuela para indicar que algo es fantástico o muy bueno.

Más adelante, Tejada dice: “La puta más mala del mundo” y Jenner lo mira sin entender muy bien qué significa. Cuando el maquillador le traduce en inglés, la modelo le dice que no sabe si podrá expresarlo y al final se asoma a la cámara y suelta: “La puta más mala”.

Este video ha causado admiración entre sus seguidores hispanos y críticas entre quiénes cuestionan que una celebridad se viralice en las redes por expresarse en una lengua que hablan unas 500 millones de personas en el mundo, mientras que en EE.UU. hay una persecución en contra de los migrantes provenientes, principalmente, de los países latinoamericanos que hablan español.