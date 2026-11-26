Agentes del ICE capturaron a José Luis Rosales Ayala en la ciudad de San Mateo tras una persecución a pie; el detenido enfrentaba una notificación roja de Interpol y antecedentes en EE. UU.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos arrestó en la ciudad de San Mateo, California, a José Luis Rosales Ayala, un ciudadano salvadoreño de 32 años señalado como presunto integrante activo de la mara MS-13, quien contaba con una orden de captura internacional y antecedentes penales previos en suelo estadounidense.

La detención se concretó el pasado 6 de noviembre durante un operativo selectivo realizado en una zona residencial. Al advertir la presencia de las autoridades migratorias, el sospechoso desobedeció la orden de alto y emprendió la huida a pie a través de los jardines de varias viviendas contiguas.

Persecución registrada en video y detención

La maniobra de captura quedó registrada en cámaras de vigilancia vecinales y en secuencias difundidas por la cadena Fox News. En las imágenes se observa el momento en que uno de los oficiales aceleró el paso, ejecutó una maniobra de derribo sobre el césped e inmovilizó a Rosales Ayala, sin que se registraran heridos de gravedad durante el forcejeo.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que el detenido permanece bajo custodia en el Centro de Detención de Mesa Verde, ubicado en Bakersfield, a la espera de que se resuelva su situación procesal.

Así fue la captura del salvadoreño…

Historial delictivo y posibles penas

En Estados Unidos, el prontuario de Rosales Ayala registra un arresto por crueldad hacia un menor y una condena en firme por conducir bajo los efectos del alcohol o estupefacientes. Por su parte, la justicia de El Salvador mantiene vigente una notificación roja internacional en su contra por cargos de homicidio, privación de libertad, extorsión, robo y narcotráfico, vinculados a su militancia en la MS-13.

De acuerdo con las normativas del Código Penal salvadoreño para delitos cometidos por estructuras delictivas, Rosales Ayala podría enfrentar una pena acumulada superior a los 60 años de cárcel. La pertenencia a organizaciones catalogadas como terroristas contempla sanciones de 20 a 30 años de prisión para integrantes de base (y hasta 45 años para cabecillas), sumadas a penas de 30 a 50 años por homicidio agravado, de 10 a 20 años por extorsión agravada, de 10 a 15 años por tráfico ilícito de drogas, de 4 a 8 años por privación ilegal de libertad y hasta 10 años por robo con violencia.