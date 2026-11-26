“Está completamente desplegado. Está listo para entrar en acción”, confirmó el teniente general Frank Lozano, director de programas de misiles del Ejército.

El Ejército de EE.UU. desplegó oficialmente el Dark Eagle, su primer sistema de misiles hipersónicos de largo alcance (LRHW, por sus siglas en inglés), marcando un hito largamente esperado en la modernización de su arsenal.

“Está completamente desplegado. Está listo para entrar en acción”, confirmó el teniente general Frank Lozano, director de programas de misiles del Ejército, en una entrevista con el medio especializado Breaking Defense. El alto mando aseguró que se trata de una capacidad de combate global plenamente operativa para que los soldados puedan “luchar y vencer”.

Por motivos de seguridad operativa, el Pentágono mantiene en secreto cuándo y dónde se instaló esta primera batería. Tampoco hay fechas públicas para la segunda y la tercera unidad —cuya producción ya supera el 50 %—, aunque Lozano adelantó que estarán operativas “a un ritmo más rápido que la primera”.

Un camino marcado por fallos y retrasos

La entrada en servicio del Dark Eagle, fabricado por el gigante aeroespacial Lockheed Martin, llega tras años de tropiezos técnicos. El objetivo original era estrenarlo en 2023, pero fallos mecánicos en el lanzador y “defectos de calidad” en la fabricación obligaron a posponer la meta en dos ocasiones, incumpliendo incluso el plazo previsto para septiembre de 2025.

De hecho, apenas un mes atrás el sistema aún requería pruebas y labores de mantenimiento antes de ser declarado operativo. Consultado por este repentino salto hacia el despliegue total, Lozano defendió que el desarrollo armamentístico “evoluciona rápidamente” y aseguró que el Ejército está siendo “muy proactivo” para llevar estas nuevas tecnologías al terreno.

El poder del Dark Eagle

El poder destructivo de este sistema radica en su velocidad y movilidad. Cada batería del Dark Eagle opera desde camiones terrestres e incluye un centro de mando, un vehículo de apoyo y cuatro lanzadores montados sobre remolques, con capacidad para dos misiles cada uno. Sus proyectiles superan los 6.100 kilómetros por hora y pueden impactar objetivos en un radio de casi 2.780 kilómetros.

Mientras consolida este sistema estratégico, Washington busca ampliar su catálogo con opciones más versátiles. Lozano reveló que el Ejército ya trabaja en nuevas armas hipersónicas de alcance intermedio para cubrir la brecha entre el potente Dark Eagle y modelos más compactos y económicos, como el misil Blackbeard, desarrollado por la empresa emergente Castelion.

“Nuestras capacidades de fuego de largo alcance son de suma importancia para el Ejército y el Departamento de Defensa; siguen siendo una prioridad muy alta”, concluyó el general.