El incidente podría dar lugar a la filtración de información de carácter táctico, de personal y logístico.

Un grupo de ‘hackers’ vulneró el principal sistema de computación en la nube de la Fuerza Aérea de EE.UU., informó este viernes Reuters, citando a tres fuentes familiarizadas con el asunto.

Según precisa la agencia, el ciberataque podría comprometer una gran cantidad de datos confidenciales, incluida información táctica, de personal y logística.

La intrusión en la plataforma Cloud One fue detectada hace aproximadamente un mes, durante los trabajos de modernización del sistema, y provocó interrupciones en el funcionamiento del mismo. Por el momento, se desconoce la identidad de los delincuentes, el alcance de la intrusión y si se produjo algún robo de datos.

El organismo afirmó al medio que “no hace comentarios sobre el estado de seguridad, las vulnerabilidades o la situación operativa de redes y sistemas específicos”. “Tomamos continuamente medidas prudentes para proteger la información, los sistemas y las capacidades operativas del Departamento [de la Fuerza Aérea]”, indicó.

Lanzada en 2017, Cloud One fue concebida para centralizar los servicios informáticos de la Fuerza Aérea de la nación, integrando los recursos de Microsoft, Amazon, Oracle y Alphabet. La plataforma alberga decenas de aplicaciones destinadas a gestionar datos del personal, nóminas, logística y mantenimiento, así como sistemas de mando y control de la defensa aérea y de seguimiento de municiones en más de 200 instalaciones militares estadounidenses en todo el mundo.