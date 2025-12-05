La FIFA entrega su ‘premio de la paz’ a Trump

La Federación Internacional de Fútbol Asociación​ (FIFA) otorgó este viernes su recién creado ‘premio de la paz’ al presidente de EE.UU., Donald Trump, tal como había anticipado la prensa al anunciarse el galardón.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, resaltó sus “acciones para promover la paz y la unidad” durante la lectura del galardón. Luego improvisó unas palabras para decir que “definitivamente merece el primer ‘premio de la paz'” de la organización.

En respuesta, Trump agradeció por el “gran honor” y resumió su labor en este año en que volvió a la Casa Blanca. “Hemos salvado millones de vidas”, manifestó.

“Quiero agradecer a mi familia, a la primera dama Melania [Trump] que está aquí”, expresó en medio de aplausos. “El mundo es un lugar seguro ahora (…) y lo vamos a mantener así”, agregó visiblemente conmovido.

La entrega se dio en el marco del sorteo que definirá los partidos que se disputarán durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la que México, EE.UU. y Canadá serán sede. En el acto también participan la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

BREAKING: In an incredible moment, the President of FIFA has just presented Donald Trump with the FIRST-ever FIFA Peace Prize “I was LUCKY, Mr. President, to witness the Abraham Accord signatures. The Peace in the Middle East agreement. 8 wars! There is nobody like 47. But… pic.twitter.com/UoBodf6Uwo — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 5, 2025

Según la FIFA, su premio —que será otorgado anualmente— tiene como objetivo reconocer a personas que con sus acciones excepcionales han promovido la paz y la unidad, contribuyendo a “unir a la gente de todo el mundo”.

Controversias

El anuncio del premio levantó suspicacias, sobre todo por la cercanía comprobada entre Infantino y el mandatario estadounidense. Esta semana, la prensa afeó el galardón por considerarlo una estrategia política por parte de la FIFA y no como un reconocimiento a los esfuerzos por la paz.

Las sospechas no se han atenuado, en vista de que no se sabe quiénes conforman el comité del premio, qué criterios de evaluación se utilizan o cómo se acordó su creación.

El galardón “de la paz” se otorga en un momento controvertido, ya que Trump ha desplegado una agresiva campaña militar contra Venezuela; ha ordenado las matanzas de civiles en el Mar Caribe y en el Pacífico, bajo el supuesto no probado de que transportaban drogas; ha amenazado con ingresar “por tierra” a otros países de la región y mantiene su abierta injerencia en los asuntos internos de América Latina, como en las recientes elecciones en Honduras.

Ya en el terreno del fútbol, el panorama tampoco es auspicioso. Esta misma semana, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial de 2026, Andrew Giuliani, no descartó que se desarrollen redadas durante la magna cita deportiva, en medio del recrudecimiento de la política migratoria del Gobierno estadounidense.

“Debo insistir en que el presidente [Donald] Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”, declaró Giuliani durante una conferencia de prensa celebrada en Washington.

En medio de la celebración del certamen deportivo, la prensa le preguntó a Trump que si ya sabía que le iban a entregar el referido premio. El mandatario respondió que sí tenía conocimiento y que además corría “el rumor” de la noticia, en tono de broma. Luego señaló que para él será “un gran honor” recibirlo.