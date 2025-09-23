La gobernadora de Puerto Rico dice qué haría si tuviera a Maduro de frente

En una entrevista radial, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, afirmó que estaría dispuesta a entregar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, si se topara con él, para cobrar la recompensa que ofrece EE.UU.

El presentador puertorriqueño Rubén Sánchez le preguntó a la gobernadora: “Si usted tuviera de frente a Nicolás Maduro, ¿qué le diría?”, a lo que González contestó: “Lo entregaría a las agencias federales y cogería el reward [recompensa] de 50 millones de dólares. Así de sencillo”, refiere Metro.

En agosto pasado, la fiscal general de EE.UU., Pamela Bondi, informó que su país había duplicado la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano, bajo la acusación infundada de liderar un “cártel de narcotráfico”.

La postura de González

González, alineada con la postura más radical y conservadora del Gobierno estadounidense, ha dicho en otras oportunidades que considera que el mandatario venezolano es un “narcotraficante” y que lidera el llamado ‘Cartel de los Soles’, de cuya existencia no existen pruebas.

Hace días, en entrevista con RT, Maduro aseveró que Puerto Rico “era la base para una operación militar contra Venezuela” y añadió que la gobernadora de ese país caribeño se sumaba a un “plan militar”.

“Le digo a la gobernadora de Puerto Rico, si usted dice que va a invadir a Venezuela, venga de primera, en el primer barco se baja usted, que aquí la van a esperar las mujeres venezolanas”.

El pasado 13 de septiembre arribaron a Puerto Rico cinco cazas F-35, que se suman a lo que la Casa Blanca ha denominado ‘una operación contra los cárteles’, como parte del despliegue estadounidense en aguas del sur del Caribe que según Washington busca combatir el tráfico de drogas hacia el país norteamericano.

La semana pasada, las Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) hizo un ejercicio de “apresto militar” en la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano. El titular de Defensa, Vladimir Padrino López, manifestó que el país se prepara “para un escenario de conflicto armado en la mar”. Por su parte, los marines apostados en Puerto Rico simularon un desembarco anfibio el 18 de septiembre.

Caracas considera que su país es presa de “una guerra multiforme” orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un “cambio de régimen” para apropiarse de las riquezas naturales de Venezuela, mientras que su par estadounidense, Donald Trump, dijo que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.