La Policía de Nueva York arresta a hombre por intentar agredir sexualmente a una anciana de 83 años en Manhattan

El sospechoso, identificado como Yahiness Holden, fue capturado en el metro de Queens tras ser reconocido por cámaras de seguridad; la víctima logró frustrar el ataque al cerrarle la puerta de un portazo.

La Policía de Nueva York (NYPD) capturó a Yahiness Holden, un hombre de 33 años sin vivienda fija, acusado de intentar violar a una mujer de 83 años en el interior de su edificio residencial en el vecindario de Inwood, al norte de Manhattan.

El ataque se registró a las 8:55 a.m. del lunes 26 de octubre, en el cruce de la avenida Vermilyea y la calle 204 Oeste. Según consignó el New York Daily News, Holden persiguió a la mujer por la vía pública e ingresó tras ella al inmueble. Al llegar a la puerta del domicilio, el atacante mostró sus partes íntimas, formuló insinuaciones explícitas e intentó forzar el ingreso.

Frustración del ataque y atención a la víctima

La víctima opuso resistencia física, logró cerrarle la entrada de un portazo y marcó de inmediato al 911 para alertar a las autoridades antes de que el individuo huyera a pie del sector. Personal de emergencias médicas acudió al lugar y asistió a la mujer por heridas leves que no requirieron traslado hospitalario.

El suceso generó profunda indignación en la comunidad. Según detalló ABC7 New York y NBC New York, vecinos del sector y de zonas aledañas como Washington Heights expresaron su preocupación por la vulnerabilidad de las personas mayores e hicieron un llamado a incrementar la presencia policial en las calles de Inwood.

Detención en Queens y antecedentes judiciales

La captura de Holden se concretó el sábado siguiente a bordo de un vagón de la línea E del metro, en la estación Kew Gardens, en el condado de Queens. Efectivos del NYPD lo interceptaron tras cotejar su apariencia física con las imágenes de cámaras de seguridad difundidas por el departamento de policía, pese a que el sospechoso intentó identificarse con un nombre falso.

Las autoridades retuvieron al individuo para su interrogatorio y formalizaron los cargos un día después. Registros judiciales del estado de Nueva York revelaron que el 10 de enero de 2026 Holden ya había sido procesado por lascivia pública y acoso en segundo grado, cargos que guardan similitud en su modalidad con la agresión cometida en Inwood.