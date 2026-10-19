La republicana Valentina Gómez pide la pena de muerte por fusilamiento para Nicolás Maduro

La excandidata al Congreso de EE. UU. sostuvo en una entrevista que el mandatario venezolano debería recibir el mismo castigo que Nidal Hasan, condenado por el ataque a la base militar de Fort Hood en 2009.

La excandidata republicana al Congreso de los Estados Unidos, Valentina Gómez, generó controversia tras pronunciarse sobre la sanción que, a su juicio, debería imponérsele a Nicolás Maduro en caso de ser condenado por los tribunales estadounidenses.

Durante una entrevista con la cadena NTN24, Gómez afirmó que el mandatario venezolano tendría que recibir el mismo castigo asignado a Nidal Hasan, el exmilitar sentenciado a la pena capital por el asesinato de 13 personas en la base militar de Fort Hood, Texas, ocurrido en 2009. “Lo que le tiene que pasar a Nicolás Maduro es lo mismo que le tiene que pasar a Nidal Hasan”, declaró Gómez, haciendo referencia explícita a la pena de muerte por fusilamiento. Según lo difundido en la entrevista, la ejecución de Hasan bajo dicha modalidad está programada para el 3 de diciembre.

Proceso judicial de Maduro y alcance de las declaraciones

Actualmente, Nicolás Maduro enfrenta cargos federales ante la justicia de Nueva York por narcoterrorismo y conspiración para cometer torturas, expediente en el cual tanto él como Cilia Flores se han declarado no culpables.

Cabe remarcar que la solicitud de fusilamiento constituye estrictamente una postura personal de Gómez. La postura de la excandidata no implica que la Fiscalía de los Estados Unidos haya solicitado oficialmente la pena de muerte para Maduro ni que exista un fallo judicial que determine dicho castigo. No obstante, sus afirmaciones reavivaron el debate público sobre el alcance de las eventuales consecuencias penales que podría encarar el dirigente venezolano en territorio estadounidense.