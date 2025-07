Llega a Venezuela un avión con 237 migrantes repatriados desde EE.UU.

La aeronave transportaba a siete menores que fueron separados ilegalmente de sus familias.

Este viernes arribó a Venezuela un vuelo con 237 migrantes repatriados desde EE.UU., como parte de los acuerdos suscritos entre Washington y Caracas en conversaciones directas, informó el ministro de Interior, Justicia y Paz del país suramericano, Diosdado Cabello.

“Hoy está ingresando al suelo venezolano un avión directo desde EE.UU. […] Ellos [las autoridades estadounidenses] han anunciado que vienen 237 personas en este vuelo. Ojalá que sean 237. En todo caso, nosotros vamos a proceder a la revisión, al chequeo de cada uno de los que vienen”, refirió el alto funcionario poco antes del aterrizaje.

Entonces adelantó que entre los trasladados habría menores, un reporte que confirmó minutos después, al precisar que se trata de siete niños y niñas que habían sido separados irregularmente de sus familias, y aclaró que el Gobierno venezolano desconoce la cifra exacta de infantes y adolescentes que están en esta situación, pues “cada vez que llega un avión” desde EE.UU., inmigrantes informan que se les separó de sus hijos.

“Como lo hemos insistido en innumerables ocasiones, porque cada vez que llega aquí un avión, sus padres dicen: ‘a mí me separaron de mis hijos’. ¿Y por qué nos enteramos ahorita? Porque ellos allá [en EE.UU.] no tienen comunicación con nadie, no tienen manera de comunicarlo. Al ellos llegar aquí, el plan se activa, comienzan las llamadas y comienza el reclamo formal del Gobierno por los niños y niñas”, explicó a la prensa.

La semana pasada, como resultado de negociaciones directas entre Venezuela y EE.UU., se concretó la repatriación de cerca de 500 personas, entre ellas siete niños no acompañados y 252 venezolanos que habían sido deportados irregularmente en marzo de 2025 al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, tras haber sido acusados sin pruebas de pertenecer a la banda criminal ‘Tren de Aragua’.