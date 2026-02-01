BOLETIN DE NOTICIAS
Lo que responde Pedro Sánchez después que le gritaran “¡Hijo de p*t*!” (VIDEO)

El incidente tuvo lugar el domingo en la ciudad española de Teruel.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Una mujer ha insultado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un acto electoral del PSOE celebrado el domingo en Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón, según se aprecia en un video difundido por la agencia Europa Press.

“¡Hijo de puta!”, gritó alguien del público, lo que provocó abucheos y gritos de “¡fuera!” y “no estás solo” entre los simpatizantes del político. “Sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos, ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades”, respondió el mandatario.

