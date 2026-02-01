Lo que responde Pedro Sánchez después que le gritaran “¡Hijo de p*t*!” (VIDEO)

Una mujer ha insultado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, durante un acto electoral del PSOE celebrado el domingo en Teruel, en la comunidad autónoma de Aragón, según se aprecia en un video difundido por la agencia Europa Press.

“¡Hijo de puta!”, gritó alguien del público, lo que provocó abucheos y gritos de “¡fuera!” y “no estás solo” entre los simpatizantes del político. “Sabemos perfectamente que quien insulta son aquellos que no tienen argumentos, ni tampoco nada que ofrecer a sus sociedades”, respondió el mandatario.