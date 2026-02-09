Lo que dijo Sheinbaum sobre el espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que le pareció “muy interesante” el espectáculo de medio tiempo que el artista puertorriqueño Bad Bunny ofreció durante el Super Bowl y que tuvo repercusión mundial debido a que defendió la cultura latina en medio de las duras políticas antimigratorias del presidente de EE.UU., Donald Trump.

“En efecto: el mejor antídoto contra el odio es el amor”, señaló la mandataria al repetir la frase que acompañó un espectáculo que, por primera vez, se ofreció casi en su totalidad en español.

De hecho, Sheinbaum destacó que Bad Bunny haya cantado en su idioma y celebró el desfile de banderas con el que cerró el show al considerar que representa un mensaje de unión no solo de Latinoamérica, sino de todo el continente, ya que incluyó a EE.UU. y a Canadá.

“Muy interesante, mucho símbolo”, agregó al señalar que la posibilidad de que algo así ocurra el próximo 11 de junio durante la inauguración del Mundial 2026 que albergarán México, EE.UU. y Canadá, depende de la FIFA.

“Lo que nosotros hemos sostenido siempre es que es la cooperación para el desarrollo la que debería ser la base de la unión del continente americano y que (…) la fraternidad siempre es mejor que el odio, eso viene de la historia de nuestro país y de las culturas originarias”, expresó.