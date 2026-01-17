Los celos eran “lo peor”: ex de Julio Iglesias trae recuerdos de su vida íntima con el cantante

La modelo y actriz francopolinesia Vaitiare Hirshon, que mantuvo una relación amorosa durante ocho años con el cantante español Julio Iglesias, volvió a hablar de su vínculo con el artista en medio del escándalo por las denuncias por presunto abuso sexual presentadas por dos de sus exempleadas.

Hirshon, que tenía 17 años cuando conoció al artista, 21 años mayor que ella, dijo sentirse “en shock” tras enterarse de la polémica. “Pensé que no era verdad. Cómo es posible hacer una cosa así. Yo conozco al Julio que yo conocía desde hace mucho tiempo, que no es un hombre que podría hacer algo así”, declaró en el programa ‘¡De viernes!’, del canal español Telecinco.

Al recordar su relación, Hirshon dijo que los celos eran “lo peor” del carácter de Iglesias, que describió como “muy controlador”, ya que no le gustaba que otras personas se le acercaran a hablar. En la entrevista, donde recordó un episodio en el que él rechazó un vestuario con el que ella intentaba parecer mayor, aseguró que su relación dificultó que pudiera desarrollar su propia carrera. “No quería que yo continuara mi carrera. Yo era joven, tenía mis sueños de ser modelo y actuar”, comentó. Según explicó, acordaron mantener “una relación más abierta”, en la que ambos pudieran ver a otras personas, aunque ella prefería “no saber”.

La actriz revisó además algunos pasajes de su propio libro ‘Muñeca de trapo’, publicado en 2010, sobre su vida íntima con el cantante, desmintiendo algunos pasajes en los que relataban supuestos episodios de abuso sexual, control y consumo de drogas.

Hirshon confesó que contrató a un hombre para que le ayudara a escribir esas memorias, y que “él cambió parte del libro”. “Al final no era mi historia”, dijo, agregando que el texto no refleja la realidad de su vida ni de su historia y solo acabó presentándola como víctima.

Uno de los puntos más controvertidos del libro fue la descripción de encuentros sexuales con terceras personas. “No hemos tenido una mujer cada noche en la cama. Lo hemos hecho algunas veces, porque queríamos explorar, admitió, explicando que “no cada noche” y siempre con mujeres ajenas a su entorno. No obstante, confesó que sentía “mucho miedo” y que la primera vez se enfadó antes de aceptar. “Duele mucho, pero era una cosa que los dos hicimos juntos”, resumió.

Pese a lo que escribió en sus memorias, subrayó que hoy mantiene una buena relación con el artista, a quien desea que “todo salga bien”. “Somos amigos, no es el Julio que yo he conocido hace muchos años”, dijo sobre el cantante, al que describió como “un hombre bueno, cariñoso, generoso, que ama la vida y ama su país”.