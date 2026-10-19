Madre de 8 hijos muere atropellada por un tren durante su carrera matutina en EE.UU.

La mujer llevaba audífonos con cancelación de ruido y no se dio cuenta que otro tren se acercaba mientras grababa.

Una mujer murió el pasado jueves, 15 de octubre, tras ser atropellada por un tren mientras corría por la mañana en la localidad estadounidense de Eloy, en el estado de Arizona.

Thelma Candelaria, madre de ocho hijos de 47 años, estaba grabando a un tren, cuando otro se aproximó por una vía contigua desde la dirección opuesta, según relató su hija Alaisha. La joven explicó que su madre llevaba audífonos con cancelación de ruido y no se dio cuenta de que venía otro tren.

La Policía informó que ambos ferrocarriles hicieron sonar sus bocinas y que el maquinista activó el freno de emergencia, pero no logró evitar el impacto.