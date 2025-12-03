BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO Mundo“Malvado y repugnante”: Sabrina Carpenter denuncia al ICE por usar una canción suya en video de redadas
Mundo

“Malvado y repugnante”: Sabrina Carpenter denuncia al ICE por usar una canción suya en video de redadas

"No me involucren nunca a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana", manifestó la artista.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter.

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter denunció el uso de una canción suya en un video de detenciones y redadas realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Al reaccionar a un video publicado en la cuenta de X de la Casa Blanca en el que se ven varias detenciones de inmigrantes en EE.UU., la cantante lo tachó de “malvado y repugnante”. “Este video es malvado y repugnante. No me involucren nunca a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana”, manifestó.

El organismo gubernamental usó la canción ‘Juno’, uno de los hits más escuchados de la artista, para un video sobre detenciones, donde se repite la famosa frase: “¿Has probado esto alguna vez?” (‘Have you ever tried this one?’, en inglés). La publicación reza: “¿Has probado esto alguna vez? ¡Adiós!”, mientras que en el video la frase se repite con cada nueva detención.

En respuesta, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, respondió a la cantante: “Aquí va un mensaje corto y dulce [en referencia al nombre del álbum ‘Short n’ Sweet’ de Carpenter] para Sabrina Carpenter: no vamos a disculparnos por deportar asesinos, violadores y pedófilos criminales ilegales y peligrosos de nuestro país. Cualquiera que defienda a estos monstruos enfermos debe ser estúpido, ¿o será lento?”, recoge Reuters.

El ICE, uno de los organismos de la Administración del presidente Donald Trump para terminar con la migración ilegal, ha recibido críticas por sus métodos, ya que se han reportado casos de detenciones violentas e injustificadas.

También te puede interesar

VIDEO Venezuela neutraliza una ‘narcoavioneta’ en su espacio...

María Corina Machado envía mensaje al pueblo de...

Reportan largas filas en el desarrollo de las...

Oposición moviliza una gran protesta en el centro...

Trabajó hasta la muerte: tragedia aviva el debate...

6 millones de hondureños van a las urnas: CNE...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign