Millionario dona 10.000 dólares para el agente migratorio que mató a una mujer en EE.UU.

El financiero y multimillonario estadounidense Bill Ackman hizo una donación de 10.000 dólares en la plataforma GoFundMe para el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) que mató a la manifestante Renee Nicole Good el 7 de enero durante una redada antimigratoria en Mineápolis.

En la página creada para el agente Jonathan Ross aparece primera entre las mayores aportaciones una donación de un hombre llamado William Ackman. El propio magnate, de 59 años, confirmó el donativo en su cuenta de X.

“Soy un gran creyente en nuestro principio legal de que uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con ese fin, apoyé el GoFundMe para Jonathan Ross y tenía la intención de apoyar de forma similar el GoFundMe para la familia de Renee Good (su GoFundMe fue cerrado cuando intenté aportar mi ayuda)”, escribió.

Según el multimillonario, “toda la situación es una tragedia”. Se trata de “un agente que hace todo lo posible por hacer su trabajo, y una manifestante que probablemente no tenía intención de matar al agente, pero cuyas acciones en una fracción de segundo llevaron a su muerte”, observó.

El GoFundMe en apoyo a la familia de Good fue cerrado por el organizador tras superar los 1,5 millones de dólares en donaciones. Mientras tanto, las aportaciones recibidas para Ross alcanzan los 346.000 dólares de los 550.000 fijados como objetivo.

¿Qué ocurrió exactamente?

La fatal escena tuvo lugar cuando la víctima atravesó su vehículo en medio de una calle y fue abordada por varios agentes. Cuando uno de ellos le pidió que bajara del coche, ella avanzó, intentando usar su auto “como arma” contra un agente que estaba frente al vehículo, según la versión de las autoridades. Segundos después, el agente abrió fuego contra ella, realizando tres disparos que acabaron con su vida.

Los funcionarios federales no tardaron en asegurar que el agente del ICE actuó en defensa propia. También el presidente Donald Trump justificó su proceder, diciendo que la mujer lo “atropelló de forma violenta, deliberada y brutal”. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, describió en cambio el tiroteo como “imprudente” e innecesario.