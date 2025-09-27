Moscú amenaza: Si intentan derribar objetos voladores en el espacio aéreo ruso, “lo lamentarán profundamente”

Si se producen intentos externos de derribar cualquier objeto en el espacio aéreo de Rusia, “esas personas lo lamentarán profundamente”, declaró este sábado el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en una rueda de prensa al margen de la 80.ª sesión de la Asamblea General de la ONU.

Al comentar las afirmaciones de que el presidente estadounidense, Donald Trump, supuestamente se muestra de acuerdo con el derribo de drones y aviones rusos, Lavrov explicó: “Cuando un dron no vuela sobre nuestro territorio, si ha cruzado la frontera de alguien, pero ha salido de nuestro espacio aéreo, probablemente todos tengan derecho a hacer con ese dron lo que consideren necesario para garantizar su seguridad”.

Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa advirtió contra el derribo de cualquier objeto sobre el territorio ruso. “Pero si se intenta derribar cualquier objeto volador o cualquier objeto en general en nuestro territorio, en nuestro espacio aéreo, creo que esas personas lo lamentarán profundamente si cometen una violación tan grave de nuestra integridad territorial, de nuestra soberanía”, subrayó.

Además, ante las acusaciones de Polonia de una presunta incursión de drones rusos, Lavrov señaló que Rusia nunca dirige sus drones y misiles hacia países europeos “ya sean miembros de la Unión Europea o de la OTAN”. “El alcance de los drones cuyos restos podrían haber caído en territorio polaco es menor que la distancia desde la frontera rusa al territorio de ese país”, observó.

El 10 de septiembre Polonia acusó a Rusia de incursión en su espacio aéreo de al menos 19 drones, lo que Moscú descartó como “histeria” destinada a crear la imagen de una “amenaza rusa” inexistente.

A principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, amenazó a Moscú con derribar cualquier avión o misil ruso que cruce su espacio aéreo. “Están advertidos”, dijo Sikorski.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió las declaraciones de varios representantes europeos de que hay que derribar aviones rusos de “imprudentes e irresponsables”, así como “peligrosas por sus consecuencias”.