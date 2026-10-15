Muere a los 40 años una estrella del fisicoculturismo en Chile

La deportista había competido pocas semanas antes en uno de los certámenes más prestigiosos del mundo.

El deporte chileno está de luto por la muerte de Marianne von Gierke, una reconocida fisicoculturista de 40 años que falleció el miércoles 14 de octubre en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. La atleta, que también era abogada, había participado recientemente en el prestigioso Mr. Olympia, según informó Radio Magallanes.

De acuerdo con el diario local La Prensa Austral, esposo trasladó a la deportista hasta la Clínica RedSalud Magallanes, donde ingresó cerca de las 11:30 PM (hora local) del martes, prácticamente sin signos vitales.

El personal médico intentó reanimarla, pero las maniobras no tuvieron éxito. Las primeras informaciones apuntan a una posible muerte súbita, aunque las causas definitivas deberán establecerse mediante una autopsia. Horas antes de la emergencia, la deportista había compartido imágenes de su entrenamiento en un gimnasio.

Von Gierke era una de las principales referentes del fisicoculturismo femenino chileno. En septiembre pasado había competido en el Mr. Olympia de Las Vegas, EE.UU. donde alcanzó el puesto 13 en la categoría Women’s Physique, una de las divisiones más exigentes de la disciplina.

Su trayectoria internacional incluía importantes triunfos, como el Vancouver Island Pro de Canadá en 2024 y el Rising Phoenix Arizona Pro de 2026. Este último resultado le permitió clasificarse nuevamente al Mr. Olympia, competencia en la que ya había participado dos años antes.

La organización NPC Worldwide-IFBB Professional League de Chile confirmó su fallecimiento y la recordó como “una mujer de extraordinaria fortaleza y pasión por el culturismo”. “Hoy el culturismo pierde a una gran atleta, pero su sonrisa, su pasión y su legado permanecerán para siempre”, expresó en un comunicado.