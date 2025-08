Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Análisis revelaron que tenía ‘Pasteurella multocida’, una bacteria que suele encontrarse en la saliva de los animales domésticos.

June Baxter murió el mes pasado a causa de una infección después de que el perro de su nieta le lamiera una herida que se había hecho en una pierna, informaron esta semana medios británicos.

La mujer, residente en el pueblo de Attleborough, en el condado de Norfolk, se cortó la pierna mientras estaba en el baño e inmediatamente alertó a su nieta, Caitlan Allin, que fue a asistirla acompañada de su perro.

Más tarde, paramédicos llegaron al lugar para tratar la lastimadura. Sin embargo, al día siguiente, Baxter aseguró que se encontraba mal, por lo que fue ingresada en un hospital local. A pesar del tratamiento, su estado continuó empeorando hasta que murió de un ‘shock’ séptico el 7 de julio.

Los análisis realizados en la lesión revelaron que tenía ‘Pasteurella multocida’, una bacteria que suele encontrarse en la saliva de los animales domésticos. En una declaración ante el tribunal, la hija de Baxter, Clare Wootten, comentó que su madre había sufrido una sepsis con anterioridad.

Además, planteó que existía la posibilidad de que el perro lamiera la herida y se mostró de acuerdo con la causa de la muerte. Por su parte, Caitlan afirmó no haber visto al animal lamiendo a Baxter, pero reconoció que era posible, ya que su abuela “disfrutaba de las atenciones de su mascota”.

De acuerdo con el diario The Sun, aunque el fallecimiento por un lametón de perro con ‘Pasteurella multocida’ es rara, no es inaudita, especialmente si el paciente sufre de otras afecciones. Anualmente, se reportan unos 600 casos por esta infección en Inglaterra y Gales, aunque la mayoría de ellos no son mortales y se tratan con antibióticos, también pueden generar complicaciones graves como bacteriemia, meningitis o endocarditis.