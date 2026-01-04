Musk lanza un mensaje desafiante al líder supremo de Irán

En medio de las tensiones entre Washington y Teherán debido a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, escribió el sábado en su cuenta de X: “No nos rendiremos ante el enemigo”.

Por su parte, el multimillonario estadounidense Elon Musk respondió con una frase en lengua persa que puede traducirse como “pensamiento delirante” o “ilusión vana”.

Las declaraciones tienen lugar luego de que Trump amenazara con intervenir en la nación persa, en medio de las protestas por la tensa situación económica y el debilitamiento de la moneda nacional.

“Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate. Estamos preparados y listos para actuar”, escribió el mandatario estadounidense en su red social Truth Social en un posteo que fue firmemente rechazado por Teherán.

Por su parte, el Gobierno del presidente de la República Islámica, Masoud Pezeshkian, ha expresado su voluntad de negociar con los manifestantes. “De acuerdo con lo que dice el Corán, si no resolvemos los problemas de la gente, iremos al infierno”, declaró el mandatario iraní este jueves.

Pezeshkian expresó que, si las autoridades iraníes toman las decisiones correctas, los problemas se pueden resolver. “Estamos en la peor situación posible, lo que significa que todo se ha acumulado y viene a nosotros”, señaló. “Creen que Irán se ha debilitado; solo tenemos que despertar y saber cómo estamos gestionando”, agregó el presidente de la nación persa.