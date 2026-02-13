“Nada de mentalidad lunes-viernes-baja médica”: Empresa en Suiza rechaza contratar a la generación Z

Una oferta de empleo de una empresa de ayuda domiciliaria provocó una ola de indignación en Suiza por excluir explícitamente como candidatos a las personas de la generación Z, informan medios locales.

La semana pasada, la compañía Spitex publicó un anuncio informando de que estaba a la búsqueda de un jefe de equipo de enfermería. Sin embargo, el texto de la oferta señalaba que los jóvenes –nacidos entre 1995 y 2010– no podían postularse para el puesto. Además, la empresa establecía como requisitos imprescindibles que la persona no tuviera “mentalidad lunes-viernes-baja médica” y fuera capaz de trabajar de forma “eficiente, independiente y rápida”.

¿Qué opinan los expertos?

“Me parece extremadamente problemático encasillar así”, afirmó Yael Meier, fundadora de la consultora Zeam, que ayuda a las empresas a entender y conectar con la generación Z. La empresaria, de 25 años, criticó duramente los estereotipos generacionales, como el de que los jóvenes “no quieren hacer horas extras” o que “el mercado laboral con ellos ya no es igual de eficiente”.

Según la Oficina Federal de Estadística de Suiza, en 2024 los jóvenes de entre 15 y 24 años faltaron al trabajo una media de 9,5 días al año por enfermedad, una cifra que en los últimos cinco años ha estado ligeramente por encima de otros grupos, aunque siempre por debajo del grupo de 55 a 64 años.

El sociólogo Francois Hopflinger también comentó estos estereotipos: “Son clichés que no tienen nada que ver con la realidad”. Sin embargo, indicó que la generación Z busca un equilibrio entre trabajo, familia y tiempo libre, a diferencia de generaciones más mayores, que vivían con la idea de trabajar 40 o 60 horas semanales.

Según Hopflinger, los jóvenes han aprendido de sus padres que ese esfuerzo, “a largo plazo, no se justifica en absoluto”. “Al final de la vida, nadie va a lamentar haber pasado demasiado poco tiempo en la oficina”, resume.

Tras la polémica, Spitex, que no quiso pronunciarse sobre el asunto, ha modificado el texto del anuncio.