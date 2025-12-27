BOLETIN DE NOTICIAS
Nueva York declara el estado de emergencia

La tormenta invernal afecta todo el estado

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Una avenida en Nueva York, llena de nieve.

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró este viernes el estado de emergencia para más de la mitad de los condados, en respuesta a una intensa tormenta invernal que también afecta a otras jurisdicciones del noreste de EE.UU.

“Dado que se espera que comiencen nevadas generalizadas en la ciudad de Nueva York y sus alrededores esta noche, declararé el estado de emergencia para garantizar que nuestras agencias y colaboradores locales cuenten con los recursos y herramientas necesarios para responder a la tormenta”, anunció Hochul.

