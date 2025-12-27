Nueva York declara el estado de emergencia

La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, declaró este viernes el estado de emergencia para más de la mitad de los condados, en respuesta a una intensa tormenta invernal que también afecta a otras jurisdicciones del noreste de EE.UU.
“Dado que se espera que comiencen nevadas generalizadas en la ciudad de Nueva York y sus alrededores esta noche, declararé el estado de emergencia para garantizar que nuestras agencias y colaboradores locales cuenten con los recursos y herramientas necesarios para responder a la tormenta”, anunció Hochul.
WINTER STORM is impacting Times Square right now!
Snow rates of 3-4 inches of snow are occurring, and the heaviest snow is come up, to NYC . This is live coverage of the snowstorm, moment by moment. pic.twitter.com/OAGHlnESsK
— Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) December 27, 2025