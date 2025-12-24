OnlyFans y política: la modelo peruana Karen Paniagua queda fuera de la carrera electoral (por ahora)

La modelo e influencer peruana Karen Paniagua, conocida por su actividad en OnlyFans, quedó fuera de la candidatura al Congreso de Perú para las elecciones generales de 2026. Así lo informó el diario Perú21 luego de que el partido Avanza País decidiera no incluirla finalmente en su lista, aunque su entorno insiste en que la decisión aún no es definitiva.

Según el medio peruano, la salida habría sido impulsada por el candidato presidencial de la agrupación, José Williams Zapata, quien no consideraría que la joven cumpla con el perfil político requerido. La madre de Paniagua, en cambio, afirmó que el partido mantiene “todo en ascuas por documentación” y que todavía no existe comunicación oficial definitiva hacia la familia.

La situación se da en medio de un escenario ya complejo para Avanza País: el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró el lunes inadmisible la inscripción de la fórmula presidencial del partido por omisiones en la documentación, algo que la agrupación asegura que buscará corregir.

Paniagua había anunciado su candidatura en noviembre, calificándola como “un antes y un después” en su vida y prometiendo propuestas para “aportar y dar todo por el Perú”. Su irrupción generó debate inmediato, apoyos, críticas y comparaciones con figuras mediáticas que ya ocuparon cargos públicos en el país.

Perú celebrará elecciones generales en abril de 2026, en el marco del regreso a un sistema bicameral. Mientras tanto, la candidatura de la modelo que buscaba dar el salto desde OnlyFans al Congreso quedó, al menos por ahora, fuera del tablero político.