Periodista desvela cómo era entrevistar a Julio Iglesias: “Nos pedían sentarnos sobre sus piernas”

En medio del escándalo que protagoniza el cantante español Julio Iglesias, tras ser señalado de cometer presuntas agresiones sexuales contra al menos dos de sus trabajadoras domésticas, una periodista recordó una particular solicitud que hacía el equipo del artista para conceder entrevistas a reporteras.

En una entrevista con el medio español Antena 3, la comunicadora argentina Verónica Albanese relató que vivió un incómodo encuentro cuando quiso entrevistar a Iglesias y los representantes de la discográfica del cantante le pidieron a ella y otras reporteras que hicieran su trabajo sentadas sobre las piernas del cantante para que él pudiera jugar con la goma de su ropa interior.

“Nos pedían sentarnos sobre sus piernas para que jugara con nuestras bragas”, recordó Albanese, quien se negó inmediatamente a la solicitud. “Me negué, sentí que no estaba cómoda haciéndolo”.

Al rechazar la propuesta, la periodista tuvo que marcharse sin la entrevista. “Uno elegía lo que quería hacer, yo me volví sin el reporte, pero quizás él ni se enteró”, dijo la comunicadora sobre el cantante que está actualmente casado con Miranda Rijnsburger, quien niega que su marido sea responsable de lo que lo acusan.

Según Antena 3, Iglesias está en su residencia de Punta Cana, República Dominicana, donde arma la defensa de su caso que es investigado por la Fiscalía de España. El artista es acusado de agredir sexualmente a dos de sus antiguas empleadas que trabajaban en sus mansiones de Bahamas y Dominicana entre 1990 y 2023.

Este viernes, el cantante español, de 82 años, respondió a los señalamientos en su contra, luego de varios días de silencio, y rechazó las acusaciones, al negar “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”. “Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, dijo el artista, que además afirmó que va a “defender” su “dignidad ante un agravio tan grave”.