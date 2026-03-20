Perú comprará aviones de guerra F-16 a los EEUU

El presidente interino del Perú, José María Balcázar, reveló este viernes que comprarán aviones de guerra a EE.UU., luego de asegurar que el país norteamericano sigue siendo su “socio histórico y principal”.

En una entrevista con la radio local Exitosa, informó que su predecesor, José Jerí, “ha designado la compra de los aviones de última generación, de tal manera que vamos a continuar en la compra para la Fuerza Aérea”.

“El tema que se ha decidido por razones de seguridad con EE.UU., no lo ha hecho mi gobierno, sino lo ha hecho el gobierno anterior. Ya eso es un convenio celebrado con ellos, yo tengo que continuarlo porque ya es una situación decidida”, dijo Balcázar.

De esta manera, los gobiernos de Jerí y Balcázar terminaron el proceso iniciado por la exmandataria, Dina Boluarte, para la modernización de la flota peruana. Los aviones Rafale F4, de Francia, y el Gripen E/F, de Suecia, quedaron descartados.

#EXCLUSIVO | En exclusiva con Exitosa, el presidente José María Balcázar confirmó la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, debido a la suscripción de un convenio que autoriza el proceso y que fue firmado por la gestión de José Jerí. 95.5 FM

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Alianza militar robustecida

En septiembre de 2025, el Departamento de Estado aprobó la venta al Perú de aeronaves F-16 y elementos relacionados de logística y apoyo al programa por un costo estimado de 3.420 millones de dólares.

Entre los equipamientos solicitados por Lima sobresalen 10 aeronaves F-16C Block 70; 52 lanzadores de misiles guiados LAU-129; 12 cañones antiaéreos M61A1; 12 misiles AIM-9X Block II SideWinder; dispositivos criptográficos, entre otros pertrechos.

La Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa estadounidense señaló que la venta “contribuirá a los objetivos de política exterior de Estados Unidos al ayudar a mejorar la seguridad de un socio importante”. “La venta también fortalecerá la alianza militar de Perú con Estados Unidos a largo plazo”, agregó.