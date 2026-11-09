Pianista cae de un crucero de Royal Caribbean y sobrevive tras pasar varias horas flotando en el mar

El músico, cuya identidad no ha sido revelada, cayó al mar durante la madrugada del pasado viernes. “Pensé que iba a morir'”, le dijo a uno de los pescadores que lo encontró.

Un pianista que trabajaba a bordo del crucero Ovation of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, sobrevivió tras caer por la borda y permanecer unas nueve horas a la deriva en el océano Pacífico, informó The New York Times.

El músico, cuya identidad no ha sido revelada, cayó al mar durante la madrugada del pasado viernes a unos 32 kilómetros de la costa sur de California (EE.UU.). Horas después, un grupo de pescadores que regresaba de su jornada laboral lo avistó flotando cerca de la isla Catalina. Los hombres lo subieron “en estado de shock” a su bote y pidieron auxilio por radio a la Guardia Costera, que lo trasladó a tierra firme. “Lo único que me dijo fue: ‘Gracias, pensé que iba a morir'”, relató uno de los pescadores a la cadena CBS.

El trabajador fue hospitalizado en condición estable y se encuentra fuera de peligro, mientras las autoridades investigan cómo cayó de la embarcación. Según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), un factor clave para su supervivencia fue que el agua registraba ese día una temperatura inusualmente cálida de 24 °C, impulsada por el fenómeno de El Niño.

El Ovation of the Seas —con capacidad para más de 4.000 pasajeros y 1.500 tripulantes— regresaba ese viernes a Los Ángeles tras un viaje de cuatro noches con escalas en la isla Catalina y Ensenada (México). En un comunicado, Royal Caribbean aseguró que está brindando asistencia a su empleado, pero declinó dar más detalles por respeto a su privacidad.