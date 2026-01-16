Policía del año en Mexicali fue acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, el líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Después de que tres agentes de policía municipales de Mexicali, Baja Caifornia, fueran detenidos por la presunta participación en la desaparición forzada de cuatro ciudadanos originarios de Tijuana, se han dado a conocer mayores detalles sobre este caso.

Los tres policías fueron identificados como Hiram Sinhue Figueroa Ochoa, resulta suspendido de sus funciones en julio de 2024; Manuel Alberto Castro, también suspendido en julio de 2024, así como Isaac Sergio Ortiz, quien se encontraba activo en el momento de su detención.

Hiram Sinhue Figueroa es parte del cuadro de mando del ex director de la Policía Municipal Pedro Ariel Mendivil García, y se ha dado a conocer que en 2022 había sido nombrado Policía del Año el Día Internacional del Policía, el 2 de enero de ese año.

Fue suspendido de la Direccion de Seguridad Pública Municipal tras un proceso de investigación interna por su participación en el acompañamiento a Josué “N”, alias El Pitufo, miembro del grupo criminal Los Rusos, cuando este último acudió a una fiesta privada en la zona residencial Casa Maya.

Manuel Alberto Castro había sido suspendido por esa misma razón.

Los jóvenes desaparecidos han sido identificados como Juan Gabino Canela Martínez, de 37 años de edad; Isaac Ramiro Canela Martínez, de 27 años; José Alberto Godina Machuca, de 21 años; y Óscar Alberto Perea González, de 37 años. Todos son originarios de Tijuana, Baja California, y fueron vistos por última vez sobre la carretera al Aeropuerto de Mexicali el 10 de julio de 2022.

Los jóvenes desaparecidos fueron detenidos por un grupo de policías municipales que se encontraban a cargo de Hiram Sinhue.

Sin tolerancia a acciones contrarias al compromiso de servir afirma el director de Policía Municipal

El pasado martes 13 de enero, el director de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Luis Felipe Chan Baltazar, indicó que dentro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali (DSPM) se aplica cero tolerancia a todas aquellas acciones que sean contrarias al compromiso de servir y proteger a la comunidad, siendo esto un exhorto a todo servidor público de esta institución.

Indica el exhorto a los agentes de la Policía Municipal y a todo el personal de la institución a no olvidar el compromiso que se tiene con las y los cachanillas.

“Reconocemos el trabajo de aquellas mujeres y hombres que, con orgullo y valentía, portan el uniforme policial, que salen a las calles con la frente en alto para crear comunidades seguras de la mano con la sociedad; pero aquellos elementos que se comportan de forma contraria deben asumir las consecuencias de sus actos”, declaró.

Además, reiteró la disposición de la DSPM para colaborar con las autoridades correspondientes en lo que resulte necesario para continuar con el proceso de investigación de oficiales activos o suspendidos que cuenten con alguna carpeta abierta por cualquier acción irregular que hayan cometido.

“El llamado a los agentes de la Policía Municipal es a conducirse siempre con respeto al uniforme, a los ciudadanos y a su persona, saliendo diariamente a las calles teniendo presente la vocación de servir y proteger a la sociedad”, concluyó el funcionario.

¿Quién es “El Pitufo”?

Josué “N”, El Pitufo, es señalado como miembro activo del grupo delictivo Los Rusos. Fue detenido en diciembre de 2024 durante una fiesta llevada a cabo en el salón de eventos Ozara, en la colonia Burócratas Federales, en Mexicali, durante un operativo de la Unidad de Enlace Internacional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.