19 agosto, 2025
Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

Putin comparte detalles sobre su encuentro con Trump en Alaska con el presidente de Sudáfrica

Redaccion Central

Los mandatarios mantuvieron una conversación telefónica.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de EE.UU., Donald Trump.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, han mantenido una conversación telefónica, informó este lunes el servicio de prensa del Kremlin.

El comunicado detalla que, en el trascurso de la llamada, el líder ruso compartió con Ramaphosa los principales resultados de su reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump, que tuvo lugar la semana pasada en Alaska. En respuesta, el mandatario de Sudáfrica expresó su apoyo a “los esfuerzos diplomáticos” de Moscú encaminados a establecer una solución pacífica de la crisis ucraniana.

Por otro lado, “se confirmó el compromiso mutuo de seguir desarrollando la asociación estratégica integral ruso-sudafricana y la estrecha cooperación entre los dos países en plataformas internacionales”, concluyeron desde el Kremlin.

Una reunión constructiva

Los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron el viernes una histórica reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska. Tanto el líder ruso como su par estadounidense destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “constructivo y de respeto mutuo”.

El jefe del Estado ruso señaló que Moscú ve “el deseo de la Administración estadounidense y del propio presidente Trump de facilitar la resolución del conflicto ucraniano, su deseo de profundizar en la esencia y comprender sus orígenes”. Por su parte, Trump indicó que los dos líderes lograron “algunos avances” y “grandes progresos”. “Hubo muchísimos puntos en los que coincidimos, y diría que la mayoría”, dijo.

