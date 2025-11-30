Reportan largas filas en el desarrollo de las elecciones en Honduras

Las elecciones generales en Honduras, que estará definiendo si la continuidad de la izquierda gobierne o el regreso de la derecha, se desarrollan este domingo sin reportes de mayores incidentes, pero si largas filas para ejercer el derecho al voto y cánticos partidistas de los simpatizantes.

En el Centro de Educación Básica Centro América Este, en Tegucigalpa, decenas de hondureños, en especial adultos mayores, realizaban fila desde primeras horas de la mañana a la espera de la apertura.

“El proceso ha estado muy bien. Tranquilo. No hubo disturbios afuera”, dijo a EFE Verónica Díaz, ya en el interior del centro mientras esperaba su turno para ingresar al aula electoral.

Frente a ese colegio, los principales partidos -Libre, Liberal y Nacional- mantenían casetas con carteles y mercadotecnia a favor de sus candidatos.

El comienzo oficial de las elecciones generales de Honduras comenzó sobre las 07:00 hora local (13:00 GMT) por parte de dos de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), su presidenta Ana Paola Hall, del Partido Liberal, y Marlon Ochoa, del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Hubo una apertura sin “pleitos”

La apertura de esa jornada en la Escuela Centro América Este fue marcada por un leve retraso y alguna urna dañada que fue reportada con urgencia a las entidades electorales, a lo que pudo constatar EFE.

“Ha sido excelente. Todo está normal. No he visto ningún pleito (pelea)”, señaló a EFE Ana María Deras Conde después de votar.

A la llegada de la candidata oficialista Rixi Moncada a votar a esa escuela, simpatizantes del gobernante Partido Libre vociferaron “No volverán, no volverán”.

+6 millones convocados a las urnas

Más de seis millones de hondureños están convocados hoy a elegir un presidente, tres vicepresidentes, 298 alcaldías y 129 diputados nacionales y 20 centroamericanos.

En la contienda hay cinco partidos y cuatro candidatos presidenciales, pero de ellos solo tres tienen posibilidades de suceder a la presidente Xiomara Castro, según los sondeos.