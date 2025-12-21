BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoSale a la luz un perturbador mural de Epstein
Mundo

Sale a la luz un perturbador mural de Epstein

La obra de arte ocupaba casi toda una pared de un dormitorio pintado de color rosa, que solo contenía una pequeña cama, dos mesitas de noche y un armario con toallas y albornoces.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Mural. Para ver mural sin censura debes ser mayor de edad. Clic en este enlace… Foto Departamento de Justicia de EE.UU.

En una de las habitaciones de la mansión de Jeffrey Epstein en Upper East Side (Nueva York), el delincuente sexual tenía un mural en el que aparece un niño mostrando el pene, según se desprende de los nuevos archivos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de EE.UU.

De acuerdo con el periódico británico Daily Mail, la obra de arte ocupaba casi toda la pared de un dormitorio pintado de color rosa, que solo contenía una pequeña cama, dos mesitas de noche y un armario con toallas y albornoces cuidadosamente doblados con estampados llamativos.

La instantánea del mural fue realizada por un fotógrafo de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sis siglas en inglés) el 6 de julio de 2019, el día en que financiero fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, acusado de tráfico sexual de menores de edad.

El mural se titula ‘Ceremonia de mayoría de edad’, mide 210 x 320 centímetros y fue pintado en 1995 por el artista Jorge Álvarez, residente en Miami. Actualmente está en posesión de la Casa de Subastas Collective Hudson.

Asimismo, en la vivienda se hallaron una estatua de bronce de un niño con una gorra de béisbol de lado y, en uno de los muchos baños de la casa, se veía una foto de dos niños pequeños agarrándose la parte delantera de la ropa interior y mirándose las partes íntimas.

También te puede interesar

VIDEO Brusco aterrizaje de un avión en medio...

Sale a luz la foto de un expresidente...

Japón instala potente sistema de armas láser de...

WSJ: Explosión de un cohete de SpaceX puso...

Hospitalizan a Cristina Kirchner por un dolor abdominal

Se reporta gran auge de personas que ahora...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign