Sale a la luz un perturbador mural de Epstein

En una de las habitaciones de la mansión de Jeffrey Epstein en Upper East Side (Nueva York), el delincuente sexual tenía un mural en el que aparece un niño mostrando el pene, según se desprende de los nuevos archivos publicados el viernes por el Departamento de Justicia de EE.UU.

De acuerdo con el periódico británico Daily Mail, la obra de arte ocupaba casi toda la pared de un dormitorio pintado de color rosa, que solo contenía una pequeña cama, dos mesitas de noche y un armario con toallas y albornoces cuidadosamente doblados con estampados llamativos.

La instantánea del mural fue realizada por un fotógrafo de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sis siglas en inglés) el 6 de julio de 2019, el día en que financiero fue arrestado en el aeropuerto de Teterboro, en Nueva Jersey, acusado de tráfico sexual de menores de edad.

El mural se titula ‘Ceremonia de mayoría de edad’, mide 210 x 320 centímetros y fue pintado en 1995 por el artista Jorge Álvarez, residente en Miami. Actualmente está en posesión de la Casa de Subastas Collective Hudson.

Asimismo, en la vivienda se hallaron una estatua de bronce de un niño con una gorra de béisbol de lado y, en uno de los muchos baños de la casa, se veía una foto de dos niños pequeños agarrándose la parte delantera de la ropa interior y mirándose las partes íntimas.