Se descarrila un tren con sustancias tóxicas y confinan a toda una ciudad

Un tren de la empresa estadounidense CSX cargado de azufre fundido se descarriló este martes aproximadamente a las 6:30 de la mañana en el condado de Todd del estado de Kentucky, al sureste de EE.UU., lo que generó una alerta por el derrame de la sustancia química inflamable y tóxica, que además provocó gases nocivos y un incendio en la localidad.

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, informó que la administración local de emergencias emitió una orden de confinamiento para la ciudad de Trenton. “Por favor, siga las directrices locales y manténgase a salvo. Se compartirá más información a medida que esté disponible para quienes se encuentren en la zona”, dijo en X.

De acuerdo con Fox 17, el hecho no dejó personas heridas a pesar que se descarrilaron 31 vagones del ferrocarril en las cercanías de Trenton Tress Shop Road y Dixie Bee Line Highway. Para atender la emergencia, el Departamento de Bomberos de Hopkinsville extinguió el fuego y permanecen en la escena para asegurarse de que la amenaza se haya ido.

La calidad del aire en el área se ha considerado segura, y los residentes pueden volver a encender su calefacción, agregó el mencionado medio. Varios terrenos resultaron afectados, sin embargo, el grado de daños es desconocido hasta el momento. La causa del descarrilamiento está bajo investigación.

Las autoridades informaron que la ruta federal 41 fue cerrada entre Trenton y Pembroke en el condado de Christian para atender la emergencia. Se desconoce el tiempo estimado del bloqueo de la vía, que según la Oficina del Sheriff del condado de Todd podría ser “a largo plazo”.

Los equipos de CSX están en el lugar para limpiar el área de manera segura y rápida. “Su prioridad en este momento es la salud y la seguridad del personal, la comunidad y la minimización de los riesgos ambientales”, agrega Fox 17.