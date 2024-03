Se hace amputar las dos piernas tras meterlas en hielo para cobrar el seguro

Un hombre taiwanés ha sido acusado de intentar defraudar a varias aseguradoras, reclamándoles su póliza, después de que le amputaran las dos piernas, tras, aparentemente, haberlas sumergido intencionadamente en hielo seco durante unas diez horas, informó el jueves el Buró de Investigación Criminal de la isla.

Insurance scammer who wanted $1.3M claim caused his own amputations with dry ice: police https://t.co/jOFHHPU1We pic.twitter.com/p0YaaIB68r

— New York Post (@nypost) March 17, 2024