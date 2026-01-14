“¡Sos un hombre casado!”: reflotan el acoso en vivo de Julio Iglesias a famosa conductora argentina

BOLETIN DE NOTICIAS
El hecho, ocurrido en 2004, es retomado en medio del escándalo por las denuncias por abuso sexual interpuestas contra el artista.

Por Redaccion Central
El cantante español Julio Iglesias besa a la fuerza a la conductora argentina Susana Giménez en un programa emitido en 2004 en Buenos Aires.

Luego de que el cantante español Julio Iglesias fuera denunciado por dos exempleadas que alegan presunto abuso sexual, en las redes sociales recuperaron un video en el que se muestra la manera en que el artista acosa en vivo a Susana Giménez, una de las conductoras más famosas de Argentina.

“Así actuaba Julio Iglesias impunemente en televisión en vivo y directo con el apoyo mediático de todas las revistas del corazón”, acusó el periodista Fonsi Loaiza al compartir el controvertido video en un mensaje en X.

En las imágenes se ve cómo, desde que entra al estudio y saluda a Giménez, Iglesias le toma el rostro con las dos manos y la besa a la fuerza en la boca, mientras ella trata de alejarse de él en repetidas ocasiones.

Después se sientan en un amplio sofá y el artista atrae a la conductora a su lado, le rodea la espalda con su brazo izquierdo y vuelve a besarla en los labios, aunque ella trata de alejarse y le pide explícitamente que pare.

“¡No, Julio, te lo pido! Escuchame una cosa: ¡vos sos un hombre casado!”, dice Giménez, a lo que él, entre risas, le revira que ella también tiene pareja. El público solo aplaude.


“Imaginaos lo que hacía [Iglesias] con trabajadoras pobres contratadas en régimen de semiesclavitud”, agregó Loaiza, al referirse a la investigación que esta semana publicaron ElDiario.es y Univisión para destapar el escándalo.

El lunes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España confirmó que investigará la denuncia interpuesta por una empleada doméstica y una fisioterapeuta, que aseguran que el cantante las agredió sexualmente y las maltrató laboralmente en 2021.

