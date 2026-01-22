Tercer accidente ferroviario en España en menos de una semana: Tren choca contra grúa

España ha sufrido este jueves un nuevo accidente ferroviario, en una semana marcada por tragedias de esta naturaleza que han dejado decenas de muertos.

De acuerdo a la información preliminar, un tren de pasajeros FEVE (Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha) ha chocado contra una grúa en Cartagena, en la región de Murcia, al suroeste del país.

El suceso, que tuvo lugar en la localidad de Alumbres, se saldó con tres heridos leves, según medios locales. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos y personal sanitario para atender en la zona a los afectados.

Por el momento se desconocen las causas del percance. En el tren viajaban 15 pasajeros, a los que se les ha facilitado alternativa de transporte.

El suceso forma parte de una cadena de accidentes ferroviarios que el país ha sufrido de manera inédita en los últimos cinco días.

El más grave de ellos tuvo lugar el domingo, cuando los últimos dos vagones de un tren de alta velocidad descarrilaron e invadieron el carril adyacente, por lo que fueron embestidos por otro convoy que circulaba en sentido contrario.

Hasta la fecha se han localizado 43 cadáveres y 31 personas continúan hospitalizadas.

Tan solo dos días después, el martes, se produjo otro accidente, en esa ocasión en la provincia de Barcelona, cuando un tren de cercanías chocó contra una pared derrumbada por las fuertes lluvias, dejando un muerto y 37 heridos.

Video tras el accidente…