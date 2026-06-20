BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO MundoTesla en modo piloto automático choca contra vivienda y mata a una mujer
MundoTecno

Tesla en modo piloto automático choca contra vivienda y mata a una mujer

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Imágen de un Tesla. Foto Magnific

Un Tesla Modelo 3 con sistema de asistencia automatizada no mantuvo su carril, salió de la vía y chocó contra una vivienda en la ciudad de Katy, ubicada en el estado de Texas, el pasado viernes, recoge ABC News.

Según la información, el vehículo ingresó a la casa y golpeó a una mujer identificada como M. Avila, quien fue trasladada en helicóptero al hospital, donde murió.

El conductor, identificado como Michael Butler, resultó herido, no presentaba signos de intoxicación y está cooperando con los agentes. La investigación continúa y, hasta la tarde del sábado, no se habían presentado cargos.

También te puede interesar

Arqueólogos descifran una rara maldición que une a...

13 heridos en tiroteo masivo en EE.UU. reportan...

MAURI BUSINESS SRL Participated for the First Time...

Caso de agresión sexual de Julio Iglesias da...

Retiran el pasaporte a la esposa de Pedro...

Gobierno español carga contra juez que envió a...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign