Tesla en modo piloto automático choca contra vivienda y mata a una mujer

Un Tesla Modelo 3 con sistema de asistencia automatizada no mantuvo su carril, salió de la vía y chocó contra una vivienda en la ciudad de Katy, ubicada en el estado de Texas, el pasado viernes, recoge ABC News.

Según la información, el vehículo ingresó a la casa y golpeó a una mujer identificada como M. Avila, quien fue trasladada en helicóptero al hospital, donde murió.

El conductor, identificado como Michael Butler, resultó herido, no presentaba signos de intoxicación y está cooperando con los agentes. La investigación continúa y, hasta la tarde del sábado, no se habían presentado cargos.