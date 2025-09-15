Tres turistas desparecen misteriosamente con un día de diferencia en isla danesa

Tres turistas desaparecieron a principios de septiembre con un día de diferencia cerca de la cascada de Bosdalafossur, un destino turístico muy popular en las islas danesas Feroe, recogen medios locales citando informes de la Policía.

Se trata de dos mujeres surcoreanas y un hombre mexicano, a quienes vieron por última vez el 2 y 3 de septiembre respectivamente, en la localidad de Midvagur. Los teléfonos de los turistas indicaron su última ubicación cerca de la cascada, que tiene 30 metros de altura y cae directamente al océano Atlántico.

Primero se denunció la desaparición del mexicano, identificado como Pedro Enrique Moreno Hentz, de 68 años, cuya mochila fue encontrada el 4 de septiembre en el agua, al sur de Mykines, una isla completamente diferente de la que apuntó la información del móvil.

Otra orden de búsqueda fue emitida después para las dos hermanas surcoreanas, Soo Jung-park y Soo Yeon-park, de entre 160 y 170 centímetros, “complexión robusta y cabello de longitud media”.

De acuerdo con medios, aunque las labores de búsqueda han sido suspendidas, la Policía continúa investigando el caso y no descarta que haya un delito detrás de las desapariciones.