Tribunal español abre causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta

La Audiencia Nacional de España anunció este lunes la apertura de un expediente sobre la entrada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos, desde los pasados 30 y 31 de julio, por constituir una “conducta delictiva” que habría “atacado gravemente la integralidad territorial” del país ibérico.

El auto de la jueza María Tardón destaca que los presuntos delitos se ejecutaron “utilizando para ello la entrada masiva” al país, “a los que se han unido flujos migratorios irregulares que han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta”.