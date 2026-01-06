Trump anuncia que los mercados de EE.UU. alcanzan su máximo histórico gracias a los aranceles

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha afirmado este martes que los mercados estadounidenses “acaban de alcanzar otro máximo histórico” gracias a los aranceles comerciales que introdujo a múltiples países.

“¡Gracias, señor arancel! ¡Rezamos para que la Corte Suprema de EE.UU. permita a nuestro país continuar su marcha sin precedentes hacia una grandeza sin igual! ¡Nuestra seguridad nacional y financiera nunca ha sido más fuerte!”, escribió el mandatario en Truth Social.

Sus palabras tienen lugar mientras se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie este enero sobre la legalidad de los amplios aranceles globales de Trump. El caso se centra en si es legalmente sólida o no la justificación del presidente, que argumenta que una “emergencia de seguridad nacional” bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 le da el poder de imponer aranceles.