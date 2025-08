Trump comenta el traslado de Ghislaine Maxwell a una prisión de mínima seguridad

En criterio del mandatario, el fiscal Todd Blanche “es una de las personas más respetables” que alguien pueda conocer.

El presidente estadounidense, Donald Trump, defendió la decisión del fiscal general adjunto Todd Blanche de lograr el traslado de Ghislaine Maxwell, socia y expareja del depredador sexual Jeffrey Epstein, a una cárcel de mínima seguridad, si bien aseguró que se enteró de la decisión a través de los medios de comunicación.

“Déjeme decirle que es un hombre muy talentoso. Se llama Todd Blanche. Es una persona muy legítima, de muy alto rango, una persona muy apreciada, respetada por todos. No hablé con él al respecto, pero le diré que cualquier cosa que pida, sería totalmente apropiada”, respondió el mandatario al ser consultado sobre si estaba al tanto de la resolución adoptada.

En su opinión, Blanche “quiere asegurarse de que […] las personas que no deberían estar involucradas [en la causa], o que no lo estén, no se vean perjudicadas por algo que sería muy, muy desafortunado, muy injusto para mucha gente”.

Del mismo modo, destacó que el fiscal a cargo de reexaminar el caso de Maxwell, quien fue sentenciada a 20 años de cárcel tras haber sido hallada culpable de cargos de trata y abuso sexual, “es una de las personas más respetables” que alguien pueda conocer.

“No lo hablé con él, pero cualquier cosa que él haya hablado con ella [Maxwell], o el hecho de que lo haya hecho, no es inusual. En primer lugar, y lo más importante, es algo totalmente transparente”, completó.