Trump cuenta cómo reaccionó cuando Musk se hizo el primer billonario del mundo

El presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló este jueves que sí se ha comunicado con el magnate Elon Musk luego de que se convirtiera en el primer billonario y la persona más rica del mundo.

“Yo le escribí una nota, le dije felicitaciones, muy bien”, comentó Trump en una entrevista con CNBC en la Casa Blanca, donde además afirmó que aún mantiene “una muy buena relación con Elon”.

Trump recordó que durante su administración, cuando Musk fue jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental de la Casa Blanca, entre enero y mayo de 2025, ambos tuvieron “una pequeña disputa”. Sin embargo, dijo que el magnate siempre lo ha respaldado “al 100 %”.

“Le caía bien, todavía le caigo bien”, comentó Trump, tras recordar que tuvo diferencias con él por “una pequeña cosa llamada el mandato eléctrico” que implementó durante su gobierno. “Elon no estuvo muy entusiasmado con eso y puedo entenderlo. Pero le va bien”, añadió.

El contexto de la diferencia clave entre Trump y Musk se remonta a mediados de 2025 y a las pretensiones que tenía el propietario de X, Space X y Tesla, de que Washington obligara a través de la ley a imponer la compra de vehículos eléctricos.

Para ello, el mandatario presentó su mega ley fiscal, que calificó de “gran proyecto de ley”, y recordó que “para desgracia” de Musk, eliminaba así el “ridículo” mandato federal para la adopción de vehículos eléctricos, una medida que había impulsado el ahora billonario.

Según Trump, ese mandato “habría obligado a todos a comprar un carro eléctrico dentro de poco”. “Me he opuesto firmemente a eso desde el principio. Ahora la gente puede comprar lo que quiera: vehículos de gasolina, híbridos […] o nuevas tecnologías, a medida que surjan”, apuntó.