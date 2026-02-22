Trump declara estado de emergencia en Washington D.C.

Este sábado, Donald Trump declaró el estado de emergencia en Washington D.C., debido a la rotura de una tubería principal del sistema de alcantarillado al norte del distrito.

En este contexto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) anunció la concesión de ayuda federal a la capital.

“La medida del presidente autoriza a la FEMA a coordinar todos los esfuerzos de socorro ante desastres para aliviar las dificultades y el sufrimiento causados por la emergencia en la población local y para proporcionar la asistencia adecuada a fin de salvar vidas, proteger la propiedad, la salud pública y la seguridad, y reducir o evitar la amenaza de una catástrofe”, señala el comunicado de la agencia.

Desastre de “proporciones históricas”

La declaración del estado de emergencia está relacionada con la rotura de la tubería Potomac Interceptor. El mes pasado, millones de galones de aguas residuales sin tratar se vertieron en el río.

Reportes desde el sitio refieren que el olor es nauseabundo y los equipos de rescate han advertido a sus agentes que usen equipos especiales de protección para realizar cualquier labor en la zona del derrame, localizada en el vecino estado de Maryland.

Trump aludió al “enorme desastre ambiental” en el Potomac y culpó de las demoras a los líderes demócratas locales, particularmente al gobernador de Maryland, Wess Moore. En descargo propio, afirmó que ordenó a las instancias federales que “proporcionaran de inmediato toda la gestión, dirección y coordinación necesarias”.

La Universidad de Maryland calificó lo sucedido como uno de los mayores derrames de aguas residuales en la historia estadounidense, mientras que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) aseguró que el desastre ecológico es de “proporciones históricas”.