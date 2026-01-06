Trump dice que empezarán a “producir armas mucho más rápido”

Donald Trump aseveró que EE.UU. empezará a producir armas mucho más rápido, citando la alta demanda por equipos militares estadounidenses en el mundo.

“Nadie tiene armas como las nuestras, nadie tiene la calidad de nuestras armas. El problema es que no las producimos con la suficiente rapidez. Vamos a empezar a producirlas mucho más rápido. Seremos duros con las empresas”, manifestó el presidente estadunidense en una rueda de prensa este martes.

n este contexto, Trump reiteró que EE.UU. tiene las mejoras armas del mundo, pero hay que esperar mucho tiempo para producirlas. “Cuando los aliados quieren comprarlas, tienen que esperar cuatro años por un avión y cinco por un helicóptero. No vamos a permitir que eso vuelva a ocurrir”, aseguró.

El mandatario manifestó también que ha vendido más aviones Boeing que cualquier ser humano del planeta, más de 1.000 aparatos, según sus estimaciones. “¿Por qué deberían esperar tres o cuatro años para conseguir un avión? Deberían conseguirlo de inmediato. Los F-35 tardan demasiado en conseguirse […] Lo estamos cambiando”, agregó.