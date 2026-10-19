Trump sostiene que se debe de rebautizar un estado de EE.UU.

El nuevo nombre le “aportaría un gran valor y prestigio”, asegura el presidente estadounidense.

El estado de Nuevo México debería cambiar su nombre a Nueva América, escribió este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre por el de Nueva América. ¡No somos México, somos Estados Unidos de América!”, señaló el mandatario en Truth Social.

Aseguró que el nuevo nombre le “aportaría un gran valor y prestigio al estado” y que gracias al cambio “el valor de las viviendas y los ingresos aumentarían”, mientras que sus residentes “se sentirían aún más orgullosos al saludar” a la “hermosa bandera estadounidense”.

“¡Quizá incluso las elecciones amañadas por las que Nuevo México es conocido volverían a ser honestas!”, sugirió Trump.