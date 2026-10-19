Boletín de Noticias
Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

Trump sostiene que se debe de rebautizar un estado de EE.UU.

El nuevo nombre le “aportaría un gran valor y prestigio”, asegura el presidente estadounidense.

Presidente estadounidense, Donald Trump.

El estado de Nuevo México debería cambiar su nombre a Nueva América, escribió este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump.

“Nuevo México debería cambiar inmediatamente su nombre por el de Nueva América. ¡No somos México, somos Estados Unidos de América!”, señaló el mandatario en Truth Social.

Aseguró que el nuevo nombre le “aportaría un gran valor y prestigio al estado” y que gracias al cambio “el valor de las viviendas y los ingresos aumentarían”, mientras que sus residentes “se sentirían aún más orgullosos al saludar” a la “hermosa bandera estadounidense”.

“¡Quizá incluso las elecciones amañadas por las que Nuevo México es conocido volverían a ser honestas!”, sugirió Trump.

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

Picture of Redaccion Central

Redaccion Central

Author Posts

Noticias Relacionadas

Artículos Recientes

Nuestras redes sociales...

Twitter Facebook Youtube Tiktok Instagram

No te pierdas ninguna noticia importante. Suscríbete a nuestro boletín informativo.

DE NUESTRO CANAL EN YOUTUBE...
Suscríbete Ahora
Facebook Instagram Twitter Linkedin Youtube