Un despido por cocinar cerdo en Dinamarca aviva debate sobre choque religioso en este país europeo

Un trabajador fue despedido por cocinar tocino de cerdo para su consumo personal en una residencia de acogida del municipio danés de Holbak, donde la mayoría de sus inquilinos, niños y jóvenes, son de origen musulmán.

El caso, ocurrido en 2020 y difundido recientemente por medios locales, ha reavivado el debate sobre la religión y normas de convivencia en instituciones públicas de Dinamarca. Según la información publicada, el centro tenía una política interna que prohibía preparar carne de cerdo en la cocina de la residencia, debido a que cerca del 99 % de los residentes no la consumen por motivos religiosos.

El empleado fue despedido

Aunque a los jóvenes se les ofrecía la alternativa del tocino de pavo, un empleado decidió cocinar tocino de cerdo, lo que generó un conflicto con la dirección del establecimiento al enterarse sobre lo sucedido. Tras negarse a cumplir con la política de la residencia, el trabajador fue despedido.

De acuerdo con medios daneses, el caso llegó a manos de la Junta de Igualdad de Trato de Dinamarca, que finalmente desestimó la denuncia del exempleado, al no encontrar pruebas de que el despido hubiera estado motivado por razones religiosas. Hasta el momento, la política de la residencia sigue vigente.

Este incidente ha causado indignación entre partidos políticos daneses y algunos medios de comunicación, quienes criticaron la decisión del entonces director de la residencia, Emrah Tuncer. Actualmente, la residencia está siendo acusada por antiguos empleados de practicar valores musulmanes y de emplear principalmente a personas de Oriente Medio.