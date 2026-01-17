BOLETIN DE NOTICIAS
Una aerolínea se ríe de X y Musk responde

El magnate llamó "idiota" al director ejecutivo de la compañía y pidió su despido.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Elon Musk.

Elon Musk ha insinuado la posibilidad de comprar la aerolínea Ryanair después de que la compañía irlandesa se burlara de él por una falla en X.

“Quizá necesites wifi, Elon Musk”, escribió la aerolínea en redes sociales el viernes. El magnate respondió a esa publicación con las palabras: “¿Debería comprar Ryanair y poner al mando a alguien cuyo verdadero nombre sea Ryan?”.

El multimillionario también comentó la afirmación del director ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, de que Elon Musk no sabe nada sobre resistencia aerodinámica y vuelo. “El CEO de Ryanair es un completo idiota. Despídanlo”, dijo.

