VIDEO Anciano español vuelve a casa y descubre que está ocupada por inmigrantes

En redes sociales se ha viralizado el video de un anciano que al regresar a casa en Tenerife (España) descubre que su piso ha sido ocupado por migrantes indocumentados, que incluso han cambiado las cerraduras.
El video fue grabado hace un año, pero se ha vuelto viral esta semana, desatando una polémica en las redes.
Tenerife : Des images terrifiantes des conséquences de l’immigration. En rentrant chez lui, un retraité découvre sa maison squattée par des clandestins. La serrure a été changée. C’est la réalité aujourd’hui. Ce grand-père pourrait être le tien. pic.twitter.com/wJ8Y4A3eCO
— Wolf (@PsyGuy007) December 17, 2025