VIDEO Anciano español vuelve a casa y descubre que está ocupada por inmigrantes
MundoVideos

VIDEO Anciano español vuelve a casa y descubre que está ocupada por inmigrantes

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Captura de pantalla.

En redes sociales se ha viralizado el video de un anciano que al regresar a casa en Tenerife (España) descubre que su piso ha sido ocupado por migrantes indocumentados, que incluso han cambiado las cerraduras.

El video fue grabado hace un año, pero se ha vuelto viral esta semana, desatando una polémica en las redes.

